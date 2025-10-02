L’ambasciatore palestinese a Malta elogia il piano di Trump per la pace a Gaza

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’ambasciatore palestinese a Malta, Fadi Hanania, ha accolto con favore il piano di pace per Gaza presentato dal presidente americano Donald Trump, definendolo un passo significativo verso la fine del conflitto e il progresso dell’indipendenza palestinese.

Ha descritto la proposta come “un passo nella giusta direzione”, aggiungendo che i palestinesi apprezzano il piano e sono “sinceramente grati” a Trump per i suoi sforzi volti a porre fine a quelli che ha definito “due anni di genocidio continuo” a Gaza. Hanania ha sottolineato che il piano arriva in un momento di crescente riconoscimento internazionale dello Stato palestinese, citando la recente decisione di Malta.

L’ambasciatore ha affermato che la nuova proposta ribadisce che i palestinesi resteranno a Gaza e modelleranno il proprio futuro e ha inoltre rimarcato l’importanza di riunificare tutti i territori palestinesi, insistendo che solo allora lo Stato palestinese “potrà finalmente diventare realtà”.

-Foto IPA Agency-

