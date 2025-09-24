Ambasciatore palestinese a Malta “Il riconoscimento è un passo storico”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’Ambasciatore palestinese a Malta, Fadi Hanania, ha salutato il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di Malta come un “passo storico”, esprimendo profonda gratitudine verso il governo maltese e il Primo Ministro. Parlando alla televisione nazionale, Hanania ha descritto la decisione come “speranza, come il sorgere del sole dopo una lunga e amara notte”, riecheggiando le parole un tempo pronunciate dal defunto leader palestinese Yasser Arafat. “Siamo molto, molto grati per questo passo storico, ci dà speranza”, ha dichiarato.

L’Ambasciatore ha riconosciuto che la decisione non cambia immediatamente la realtà a Gaza, ma ha sottolineato che potrebbe aumentare la pressione internazionale su Israele. “Più pressione possiamo esercitare su Israele per fermare la guerra contro il nostro popolo a Gaza à per consentire gli aiuti umanitari e per fermare gli insediamenti illegali, meglio sarà”. Hanania ha inoltre sottolineato i legami di lunga data tra Malta e Palestina, osservando che questa decisione arriva dopo 50 anni di relazioni tra le due nazioni. Ha esortato l’Europa a seguire l’esempio, sostenendo che “l’Europa ha un obbligo morale e legale” per la soluzione dei due Stati approvata dalle Nazioni Unite. Hanania ha invitato la comunità internazionale a sostenere uno Stato palestinese basato sui confini del 1967 con Gerusalemme Est come capitale. “È giunto il momento che la comunità internazionale lavori per questo obiettivo”, ha affermato.

