TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS/MNA) – L’Ambasciata d’Italia in Libia ha annunciato una nuova iniziativa di collaborazione con la società Almaviva per la gestione delle domande di visto. La compagnia opererà da tre città libiche: Tripoli, Bengasi e Misurata.

“Un innovativo sistema sarà presto disponibile per garantire l’identificazione univoca degli utenti con riconoscimento facciale e controlli di sicurezza biometrici avanzati”, spiega l’Ambasciata.

Il vice presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri italiano, Antonio Tajani, ha confermato che il governo italiano “è in trattativa con tutte le parti in Libia, nel tentativo di raggiungere la stabilità nel paese”. In una dichiarazione a SkyNews Arabia, Tajani ha affermato che “se la situazione in Libia si stabilizzerà, questo si rifletterà positivamente sulla sicurezza del Nord Africa e dei paesi a sud del Sahara”.

Le dichiarazioni di Tajani sono arrivate il giorno dopo che il rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, ha annunciato il suo piano per far avanzare il processo politico e aprire la strada allo svolgimento delle elezioni presidenziali e legislative nel 2023.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).