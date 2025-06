Amazon al fianco dei giovani tra i 18 e i 22 anni, Prime costa la metà

ROMA (ITALPRESS) - Università, primo lavoro, affitto da pagare, nuove sfide da affrontare. Anche un piccolo risparmio può fare la differenza: per questo, Amazon ha deciso di offrire a tutti i giovani italiani tra i 18 e i 22 anni uno sconto del 50% sull’abbonamento Prime. Ne parla Andrea Romano, Senior Manager, IT Insights&Innovation di Amazon. fsc/gsl (in collaborazione con Amazon)