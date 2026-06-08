Italia-Francia, il Farnese d’Or premia innovazione, sostenibilità e cooperazione

ROMA (ITALPRESS) - Palazzo Farnese, sede dell'Ambasciata di Francia in Italia, ha ospitato la quinta edizione del Premio Farnese d'Or, riconoscimento promosso dalla CCI France Italie - Camera di Commercio e dall'Ambasciata di Francia in Italia per valorizzare personalità, imprese e istituzioni impegnate nel rafforzamento del dialogo e della cooperazione tra i due Paesi. L'edizione 2026 si inserisce nel quinto anno di attuazione del Trattato del Quirinale, firmato nel 2021, e ha posto al centro temi come innovazione, competitività industriale, sostenibilità, cultura, arte e impatto sociale. mgg/gtr/gsl