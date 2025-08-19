Amadeus “Pippo Baudo era unico, non c’è un erede”

ROMA (ITALPRESS) - Non c'è l’erede di Baudo, di Costanzo, di Mike Bongiorno, di Raffaella Carrà semplicemente perché erano unici”. Lo ha detto Amadeus, parlando con i giornalisti all’uscita dalla camera ardente di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie. “Sarebbe una cosa giustissima, bellissima, Pippo era affezionato a questo teatro”, ha affermato il conduttore parlando della possibilità di intitolare il teatro a Baudo. xl5/sat/gtr