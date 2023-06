BOLOGNA (ITALPRESS) – “Abbiamo lavorato per tre settimane consecutive con 7 squadre che hanno operato contemporaneamente e siamo riusciti a chiudere in anticipo i lavori per rincanalare il fiume Idice nel suo tratto a valle del punto di collasso dell’argine e garantire così il deflusso estivo”.

Così la vicepresidente della Regione Emilia Romagna con delega alla Protezione civile, Irene Priolo commenta la conclusione dei lavori sul fiume Idice nei pressi del Ponte della Motta, tra i comuni di Molinella e Budrio.

“Il cantiere era partito a inizio giugno e costituisce un passo avanti fondamentale perchè indispensabile per la ricostruzione dell’argine”.

-foto ufficio stampa Regione Emilia Romagna –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]