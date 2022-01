All’Università di Bologna le immatricolazioni crescono del 4,3%

Non si arresta l’andamento positivo delle immatricolazioni all’Alma Mater, e anche quest’anno – nonostante le incertezze generate dalla pandemia – l’Ateneo bolognese conferma la sua forte capacità attrattiva, pur in un quadro nazionale per cui si annunciano segni di sofferenza. col/abr/gtr/