ROMA (ITALPRESS) – La squadra FRATELLI TUTTI – composta da 18 sacerdoti e seminaristi dei diversi Collegi Pontifici romani (c’è un solo italiano, la maggior parte sono africani) nello stile della Clericus Cup – giocherà una partita di calcio amichevole domani, alle 16.30, allo Stadio dei Marmi, con il Variètès Club de France che mette insieme 30 ex calciatori francesi venuti a Roma, in pellegrinaggio con le loro famiglie. Ad accompagnare il gruppo francese, oltre 150 persone, è monsignor Emmanuel Gobilliard, vescovo di Digne, che collabora attivamente con Athletica Vaticana in particolare nei progetti per le Olimpiadi di Parigi 2024 per le quali è incaricato da parte della Conferenza episcopale francese. Le due squadre – accolte stasera dall’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede – saranno ricevute domattina da Papa Francesco. In precedenza, parteciperanno alla Santa Messa nella Basilica di San Pietro.

Tra i numerosi protagonisti, Arsène Wenger, Vincent Candela, Christian Karembeu, Robert Pirès, Sidney Govou, Olivier Dacourt, Wilfrid Mbappè.

– foto ufficio stampa Athletica Vaticana –

(ITALPRESS).

