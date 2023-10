PAVIA (ITALPRESS) – Presso l’Istituto di Cura Città di Pavia (Gruppo San Donato), sono attivi i nuovi ambulatori di psicologia, un polo clinico in connessione con l’Università

Vita-Salute San Raffaele e l’IRCCS Ospedale San Raffaele. Un team altamente specializzato di professionisti sarà a disposizione per offrire supporto ai pazienti, tramite un percorso di cura personalizzato, per affrontare le diverse problematiche e i disagi psicologici che possono interessare la persona nelle varie fasi della vita adulta. Gli psicologi attuano diversi approcci terapeutici, dai più tradizionali a quelli più innovativi,

basati sull’uso della tecnologia, offrendo ai pazienti gli strumenti utili per dare risposta a un’ampia gamma di necessità psicologiche, tra le quali stress, pressioni ambientali, traumi,

problematiche relazionali, dipendenze affettive, relazioni tossiche, difficoltà emotive, cambiamenti, autostima e immagine di sè.

Il primo colloquio conoscitivo, volto a inquadrare le problematiche da approfondire e a individuare la strategia terapeutica più idonea da adottare, si svolge in presenza. Per gli incontri successivi, il paziente potrà scegliere, in base ai suoi impegni personali, la modalità più adatta, in presenza oppure in “videovisita” da remoto, comodamente da casa o

dall’ufficio. “L’apertura dei nuovi ambulatori di Psicologia rappresenta un’importante collaborazione con l’Università

Vita-Salute San Raffaele di Milano. La filosofia del servizio si basa su un approccio olistico alla persona, in cui aspetti problematici, caratteristiche di personalità e risorse psicologiche vengono indirizzate alla costruzione di un profilo caratteristico finalizzato all’ottimizzazione della tecnica psicologica più indicata per ogni singola persona. In quest’ottica, l’ausilio delle piattaforme di telemedicina del Gruppo San Donato, è elemento particolarmente innovativo, che avvicina ancora di più la nostra attività al paziente e

alle sue necessità”, ha dichiarato il professor Andrea Fossati, preside della Facoltà di Psicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele e responsabile degli ambulatori di psicologia.

– foto: Agenzia Fotogramma –

