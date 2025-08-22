Allerta gialla per maltempo in 11 regioni, piogge e temporali al Sud

ROMA (ITALPRESS) – Il passaggio di una veloce perturbazione, nella giornata di sabato, determinerà una fase di spiccata instabilità su parte del Paese, da Nord a Sud, favorendo lo sviluppo di precipitazioni a carattere sparso, generalmente a rapida evoluzione ma a prevalente carattere temporalesco. In particolare, sulle regioni meridionali peninsulari, tali fenomeni potranno risultare più intensi e significativi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente.

L’avviso prevede dal mattino di sabato 23 agosto precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Campania, Puglia e Basilicata. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per domani, sabato 23 agosto, allerta gialla in Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Marche, Umbria e parte di Emilia-Romagna, Lazio, Calabria e Veneto.

