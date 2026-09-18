Salvati sull’isola di Tavolara due escursionisti dispersi nella notte

SASSARI (ITALPRESS) – Si erano persi sull’isola di Tavolara con il calare del buio e non riuscivano più a ritrovare la strada per rientrare. Intervento di ricerca e soccorso nella tarda notte di ieri, conclusosi positivamente grazie alla collaborazione fra Capitaneria di Porto di Olbia e Vigili del Fuoco. Due turisti di nazionalità inglese sono stati rintracciati e recuperati in buone condizioni di salute dopo aver perso l’orientamento lungo i sentieri impervi dell’isola. L’allarme è scattato quando i due escursionisti, sorpresi dal calare del buio e impossibilitati a trovare la via del ritorno, hanno lanciato un razzo di segnalazione. La richiesta di soccorso è stata recepita dalla Capitaneria di Porto, che ha immediatamente attivato il coordinamento con il Comando dei Vigili del Fuoco.

In seguito all’allertamento, una squadra di terra dei Vigili del Fuoco di Olbia, si è recata presso la stazione della Capitaneria di Porto. Dopo un rapido briefing operativo per definire le coordinate dell’area di ricerca , il personale VF è stato trasportato a Tavolara a bordo di un mezzo nautico della Guardia Costiera, che è rimasto a disposizione con i suoi uomini per tutta la durata della ricerca. Giunti sull’isola, gli operatori hanno immediatamente dato inizio alle operazioni di ricerca, imboccando il sentiero in salita che conduce alla zona della Madonnina. Dopo circa un’ora di ricerca gli operatori sono riusciti a stabilire un primo contatto vocale con i dispersi. La squadra è riuscita a localizzare i due turisti, bloccati nel fitto della macchia mediterranea. Dopo aver verificato le loro condizioni di salute ed escluso criticità sanitarie, i turisti sono stati riaccompagnati in sicurezza a valle.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).