Trovato in casa con hashish e marijuana, arrestato un 47enne nel Cagliaritano

CAGLIARI (ITALPRESS) – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, hanno arrestato la scorsa notte un 47enne del Cagliaritano per l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, impegnati in un mirato servizio di controllo del territorio, hanno notato l’uomo che si aggirava con fare sospetto in una zona periferica del paese. Fermato e perquisito è stato trovato in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente.

I forti sospetti emersi durante il controllo hanno spinto i Carabinieri a estendere le verifiche al domicilio dell’uomo dove è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente. Nel complesso, l’operazione ha portato al sequestro di quasi 100 gr di marijuana, 20 gr di hashish, 200€ in banconote di vario taglio – verosimile provento di attività di spaccio e materiale vario per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente.

Ricostruita la vicenda e terminate le formalità di rito, l’uomo è stato tratto in arresto e, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, sarà giudicato con rito direttissimo.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).