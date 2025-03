Allegrini “Promuoviamo l’italiano fra gli italo-americani”

ROMA (ITALPRESS) - "Con la società Dante Alighieri abbiamo fatto un accordo per fare conoscere la lingua italiana agli italo-americani, perchè ci sono tante persone che vogliono impararla e con il loro aiuto cerchiamo la diffusione visto che, per ragioni storiche, c'è stata una 'rottura' dopo la seconda guerra mondiale quando le famiglie italo-americane parlavano solo i inglese", ha spiegato Robert Allegrini, presidente della Niaf, in un'intervista alla Italpress. ads/mrv