Allegrini “Continuare a coltivare legame profondo Italia-Usa”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "E' molto importante continuare a coltivare il rapporto tra Italia e Stati Uniti, perché sono due pilastri del mondo occidentale, collegati. Ci sono più di diciassette milioni di italiani in questo paese tutti fieri delle loro origini italiane". Lo ha detto il presidente della Niaf, Robert Allegrini, a margine della cerimonia per il 50º anniversario della NIAF e della terza edizione degli Italpress Awards. (ITALPRESS). abr/mrv/xp6/gtr