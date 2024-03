TORINO (ITALPRESS) – “In questo momento della stagione i punti sono molto pesanti e giochiamo contro una squadra in lotta per i primi quattro posti. A Napoli abbiamo fatto una buona partita, ma non abbiamo portato punti. Domani dobbiamo fare un’ottima gara e cercare di fare risultato”. Così Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, in conferenza stampa in vista della sfida con l’Atalanta, in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium. I bianconeri nelle ultime sei gare hanno vinto una sola volta e pareggiato due: “Siamo dispiaciuti perchè in questo mese abbiamo lasciato per strada diversi punti – ha ammesso Allegri -. Siamo nella parte finale della stagione. Siamo secondi e stiamo lottando per uno dei primi quattro posti e siamo in semifinale di Coppa Italia. Gli obiettivi che ci eravamo prefissati per questo periodo li abbiamo raggiunti. Adesso dobbiamo essere bravi ad arrivare in fondo facendo il meglio possibile”. Allegri ha anche fatto il punto su alcuni singoli: “McKennie è recuperato e oggi ha lavorato con la squadra, Alcaraz è fuori, Vlahovic squalificato – ma domani Milik farà molto bene – e Rabiot dovrebbe rientrare la prossima settima, ma abbiamo i giocatori giusti per affrontare questa partita contro una squadra fisica, tecnica e che non battiamo in casa da cinque anni. Se è decisiva? Assolutamente no. Abbiamo ancora undici partite da giocare e siamo in una buona posizione”. La corsa scudetto è ormai solo un miraggio, ma per Allegri “Non può vincere sempre una squadra. Questo club ha vinto nove volte di fila poi c’è stato un cambio generazionale e si è iniziato un percorso con una squadra con un’età media più bassa e in linea con le richieste della società. L’importante è entrare in Champions tutti gli anni, per le squadre italiane vuol dire il 30% del fatturato, per la Juve il 20. E non è facile entrarci, ci sono sempre 7-8 squadre che lottano”. Infine, sul suo futuro: “Tutte le energie vanno messe dentro il campo, il resto è secondario”, ha concluso il tecnico bianconero.

