Alleanza Assicurazioni innova il modello business con l’insurbanking

GENOVA (ITALPRESS) - Dalla protezione al risparmio, dalla previdenza all'investimento. Alleanza Assicurazioni, compagnia del gruppo Generali, celebra la propria trasformazione industriale nella convention annuale a Genova, città dove è stata fondata nel 1898, con mille persone in presenza e altre 9mila collegate da 28 in sale in tutta Italia. Nel 2025 i Premi Vita complessivi sono pari a 11,2 miliardi, la Raccolta Netta supera un miliardo, la Nuova Produzione si attesta a oltre i 7 miliardi. xa8/f32/mgg/gsl