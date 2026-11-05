PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Allarmi bomba su un volo Dublino-Roma. L’aeromobile è stato dirottato verso la base aerea di Évreux, in Normandia, in Francia. Il volo, della compagnia aerea irlandese Aer Lingus, era decollato nella mattinata odierna alle 6.25. L’aereo, dopo diversi giri, è atterrato in sicurezza. A bordo 151 passeggeri e sei membri dell’equipaggio.

Ulteriore allarme bomba anche sul volo Wizzair WMT4BX partito da Malpensa e diretto a Varsavia. L’aereo, era decollato dalla pista milanese questa mattina alle 7 ed è stato dirottato a Vienna per attuare le procedure di sicurezza.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).