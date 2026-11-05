Israele, Herzog riprende le consultazioni: incontro con Netanyahu nel pomeriggio

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente israeliano Isaac Herzog riprende oggi le consultazioni con i partiti eletti nella nuova Knesset, il Parlamento,per decidere a chi affidare l’incarico di formare il prossimo governo. Gli incontri, trasmessi in diretta streaming dalla residenza presidenziale di Gerusalemme, sono iniziati ieri sera con le formazioni più piccole: Sionismo religioso, Shas, Yisrael Beytenu e Zehut. Durante la mattina, Herzog riceverà i rappresentanti di United Torah Judaism. Seguiranno Otzma Yehudit, I Democratici, Ra’am. Nel pomeriggio sarà la volta della Lista congiunta alle, Together, Yashar di Gadi Eisenkot e, in chiusura, il Likud del premier Benjamin Netanyahu. A ciascun partito viene chiesto di indicare il proprio candidato alla guida del governo. Al termine delle consultazioni, Herzog deciderà a chi affidare per primo il mandato per la formazione di una coalizione.

In base alla legge israeliana, il presidente deve scegliere il parlamentare che ritiene abbia le maggiori possibilità di riuscire a formare un governo, non necessariamente il rappresentante del partito con più seggi. Otzma Yehudit e Likud hanno annunciato che indicheranno Netanyahu, mentre Yashar, Democratici, B’Yachad e Ra’am sosterranno Eisenkot. I quattro deputati della corrente Degel HaTorah, all’interno di United Torah Judaism, hanno dichiarato che non appoggeranno nessuno dei due candidati. I tre esponenti della corrente Agudat Yisrael non hanno invece ancora comunicato la loro posizione. La Lista congiunta, a guida araba, non ha ancora indicato chi sosterrà e potrebbe scegliere di appoggiare Eisenkot oppure di astenersi, riportano i media.

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