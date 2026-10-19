Allarme bomba in una scuola di Arezzo, evacuate oltre 600 persone

FIRENZE (ITALPRESS) – Allarme questa mattina, intorno alle ore 11, per un presunto ordigno esplosivo all’Istituto comprensivo ”Giorgio Vasari” di Arezzo, in via Emilia. Oltre 600 persone, tra studenti e personale scolastico, sono state evacuate dalla struttura.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e la Polizia Locale.
Attivato il piano per le maxi emergenze. Secondo le prime informazioni, la segnalazione della possibile presenza di un ordigno sarebbe arrivata tramite un’e-mail anonima. Sono in corso gli accertamenti del caso.
– Foto di repertorio VVF –
(ITALPRESS).
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