BARI (ITALPRESS) – L’aeroporto internazionale di Bari-Karol Wojtyla è il primo aeroporto bike friendly d’Italia. E’ stato infatti presentato questa mattina nel capoluogo pugliese dall’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Anita Maurodinoia e dal presidente di AdP Antonio Vasile il nuovo servizio dedicato ai cicloviaggiatori in partenza e in arrivo dallo scalo, costituito dal “Bike facility point”. Un progetto di cui fanno parte un’area attrezzata per il montaggio e lo smontaggio delle bici, percorsi guidati e segnalati e informazioni su internet.

“L’iniziativa – afferma l’assessore – è stata finanziata dalla Regione con risorse del progetto Mimosa, un interreg Italia-Croazia 2014/2020 pari a quasi 500mila euro per l’aeroporto di Bari e, a breve, anche quello di Brindisi”.

“L’esperienza di viaggio – aggiunge il presidente Vasile – è un punto cardine che la Regione Puglia vuole offrire a tutti i passeggeri, ma anche ai propri cittadini: magari un giorno ci saranno dei pugliesi che verranno in aeroporto in bicicletta per partire. Più in generale, è fondamentale questa fortissima integrazione tra aeroporto, ferrovia e tutti i mezzi alternativi, comprese le biciclette”.

– foto: xa2/Italpress

(ITALPRESS).