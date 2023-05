ROMA (ITALPRESS) – In occasione dell’anniversario della scomparsa di Marta Russo, si è svolta una cerimonia in ricordo della giovane studentessa della Sapienza, che ha perso la vita il 9 maggio del 1997 a soli 22 anni. All’incontro presso la Sala del Senato nel Palazzo del Rettorato, voluto dalla rettrice Antonella Polimeni, sono intervenuti i genitori di Marta, Aurelia e Donato; il prorettore alla Quarta Missione ed ai rapporti con la Comunità Studentesca Fabio Lucidi; ed Enrica Gallo, studentessa della Facoltà di Giurisprudenza. Nel corso della manifestazione, a cui hanno preso parte anche le rappresentanze studentesche dell’Ateneo, è stato annunciata l’istituzione del Premio di laurea “Marta Russo” che verrà assegnato a neolaureate e neolaureati con tesi dedicate a tematiche inerenti alla Legalità.

La cerimonia ha avuto termine con un momento di raccoglimento nello spazio esterno adiacente alla Facoltà di Giurisprudenza, nel luogo in cui la giovane studentessa è stata colpita ed è allocata una targa commemorativa.

“Marta ha perso la vita 26 anni fa in circostanze tragiche, tuttavia il passare degli anni non ha sbiadito il suo ricordo. Ringraziamo per questo i familiari, che con dignità esemplare ne hanno custodito la memoria, nonchè le studentesse e gli studenti che negli anni ne hanno tenuto vivo il ricordo e che continuano a sentirla come parte della nostra Comunità universitaria” – sottolinea la rettrice Polimeni – Vogliamo consolidare il legame tra Marta e la Sapienza istituendo un Premio di laurea alla sua memoria, dedicato a tematiche che ci stanno particolarmente a cuore: la promozione dei valori costituzionali e la diffusione della cultura della Legalità”.

Già lo scorso 17 novembre, Sapienza si è fatta promotrice di una iniziativa che lega il nome di Marta Russo all’Ateneo, intitolando un’Aula Studio nella città universitaria in occasione della Giornata internazionale degli Studenti: un’azione dal forte valore simbolico che vuole ricordare come al centro della vita quotidiana dell’Ateneo ci sia la Comunità Studentesca.

Negli scorsi mesi in Sapienza “sono state diverse le iniziative volte a ricordare le nostre studentesse e nostri Studenti che sono venuti a mancare prematuramente: una serie di momenti che sottolineano la volontà di Sapienza di tenere vivo il ricordo di ciascuno delle sue ragazze e dei suoi ragazzi a cui è stata tolta la possibilità di coltivare le proprie aspirazioni e perseguire i propri obiettivi”, conclude la nota.

