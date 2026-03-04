NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Si è svolta alla Casa Italiana Zerilli-Marimò della New York University, la presentazione di “School of Record”, il numero speciale de ilNewyorkese interamente ideato e realizzato dagli studenti de La Scuola d’Italia Guglielmo Marconi. Il progetto nasce da un’idea semplice: per oltre un mese la redazione del giornale ha lasciato spazio agli studenti, trasformando il lavoro editoriale in un’esperienza formativa reale. I ragazzi hanno lavorato come una vera redazione, tra riunioni editoriali, scelta dei temi, assegnazione degli articoli, interviste e revisione dei contenuti, fino alla chiusura del numero.

L’evento si è aperto con i saluti di Stefano Albertini, direttore della Casa Italiana Zerilli- Marimò, che ha sottolineato il valore di iniziative capaci di mettere in dialogo scuola, università e comunità italiana negli Stati Uniti. Sono seguiti i saluti istituzionali del Console Generale d’Italia a New York, Giuseppe Pastorelli, e di Silvana Mangione, Vice Segretario Generale del CGIE. A moderare l’incontro è stato Davide Ippolito, fondatore de ilNewyorkese, che ha raccontato la genesi del progetto spiegando come l’idea fosse quella di “fare un passo di lato” e lasciare che fossero i ragazzi a raccontare la propria generazione e il rapporto con l’identità italiana a New York.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti Anthony Martire, Head of School della Scuola d’Italia, Cristiana Mancini, caposervizio Esteri di SkyTg24, e Bilena Settepani, imprenditrice e pastry chef di Brooklyn, ex studentessa dell’istituto. Ampio spazio è stato dato proprio agli studenti, che hanno raccontato il lavoro svolto dietro le quinte del numero speciale: dalla preparazione delle interviste a personalità del giornalismo e delle istituzioni, alla divisione dei compiti redazionali, fino alla scelta dei temi. Tra le interviste pubblicate nel numero figurano quella al giornalista Federico Rampini, all’On. Christian Di Sanzo, e a diversi protagonisti della comunità italo-americana. Durante la serata sono saliti sul palco numerosi studenti coinvolti nel progetto editoriale, tra cui rappresentanti delle classi della middle school e della high school, che hanno raccontato il processo di lavoro e posto domande agli ospiti presenti.

Nel corso dell’incontro è stata anche presentata la proposta editoriale e formativa della Scuola d’Italia Guglielmo Marconi, unica scuola a New York a offrire contemporaneamente il doppio diploma italiano e l’International Baccalaureate, con un percorso bilingue e biculturale che prepara gli studenti all’accesso alle principali università negli Stati Uniti e in Europa. Uno dei momenti più partecipati della serata è stato l’annuncio della mascotte vincitrice ideata dagli studenti, rivelata dal Console Generale, che si è prestato anche ad essere intervistato da due studentesse del liceo.

La parte conclusiva dell’incontro ha visto gli interventi degli studenti coinvolti nel progetto Building Future Leaders e dell’alumnus Mattia Scarpa, oggi studente dell’Università Bocconi, intervistato per il numero speciale. A chiudere la serata è stata la Prof. Cristiana Grassi, coordinatrice del progetto, che ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa e il lavoro svolto insieme ai docenti della scuola. Durante i saluti finali è stato inoltre presentato da Chiara Basso il nuovo progetto educativo dedicato alle attività extracurricolari, con il lancio delle iniziative “Casa dei Piccoli” e “Casa dei Ragazzi”.

“School of Record” rappresenta il punto d’incontro tra formazione scolastica e produzione culturale, offrendo agli studenti l’opportunità di confrontarsi con il lavoro giornalistico e con le dinamiche della comunicazione internazionale. Il numero speciale racconta identità, aspirazioni e percorsi di una generazione che cresce tra due sistemi educativi e due culture, italiana e americana, e che trova proprio a New York uno dei suoi luoghi di sintesi più naturali.

– foto ufficio stampa ilNewyorkese –

