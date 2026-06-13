Alla Mille Miglia presenti due autovetture storiche delle Fiamme Gialle

FORLÌ (ITALPRESS) – Anche quest’anno la Guardia di Finanza prende parte alla 44ª rievocazione storica della “1000 Miglia”, la leggendaria gara di velocità stradale disputata, in 24 edizioni, tra il 1927 e il 1957, che vede la partecipazione di oltre 400 equipaggi provenienti da 29 nazioni, che percorreranno il suggestivo tracciato a “otto” che unisce la Capitale a Brescia.

In occasione della quinta tappa sono transitate nel territorio della provincia, nei comuni di Cesenatico, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo, anche due autovetture storiche delle Fiamme Gialle, una Fiat 125 (1967) ed un’Alfa Romeo 2000L (1981), due modelli da inseguimento che hanno fatto la storia del Corpo, esposte permanentemente presso il Museo Storico della Guardia di Finanza di Roma.

Durante il percorso nella provincia gli equipaggi delle due auto hanno incontrato alcuni militari della Tenenza di Cesenatico, schierati lungo il tragitto e quotidianamente impiegati in attività di controllo economico, a tutela della legalità.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

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