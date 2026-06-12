Reggio Emilia, smantellata fabbrica clandestina di sigarette: sequestrate 40 tonnellate di tabacco e denunciate 11 persone

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia, hanno individuato e smantellato una fabbrica clandestina di sigarette, allestita nella zona industriale della città, addivenendo, grazie ad una complessa operazione di polizia, al sequestro di oltre 40 tonnellate di tabacco e alla denuncia di 11 persone, di cui una tratta in arresto in flagranza di reato. Le indagini hanno portato all’esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 soggetti ritenuti responsabili di produzione illecita e contrabbando di tabacchi lavorati.

– Foto GDF –

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