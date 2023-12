NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Automobili Lamborghini presenta “Lamborghini: 60 Years of Artistry in Motion”, un omaggio ai suoi primi sessant’anni. La Lamborghini Lounge NYC ospita una mostra che presenta tutte le opere d’arte commissionate dai concessionari Lamborghini americani in celebrazione del 60° anniversario del marchio. Una selezione delle opere presenti era già stata esposta durante Art Basel Miami Beach all’inizio del mese. Ognuna delle creazioni presentate si ispira in modo unico all’eredità iconica e alla visione sul futuro della Casa di Sant’Agata Bolognese: tele dipinte con tecnica spray, olio su tela di lino e sculture in acciaio e bronzo si affiancano a sneaker personalizzate, una tavola da surf e una slot machine digitale customizzata.

Inaugurata nella primavera del 2021 nel cuore dell’Arts District di Chelsea, la Lamborghini Lounge NYC rivela aspetti inediti del marchio, offrendo agli ospiti invitati la possibilità di personalizzare l’auto dei loro sogni, assistere alla presentazione di nuovi modelli e partecipare a esperienze gastronomiche esclusive ed eventi. Ora, in occasione della mostra per il suo 60° anniversario, Lamborghini ha deciso di aprire le porte della Lounge al pubblico.

Uno dei punti focali dell’esposizione è Lamborghini Revuelto “Opera Unica”, la one-off supersportiva svelata ad Art Basel Miami Beach: un’autentica opera d’arte concepita da Centro Stile e creata sotto la direzione del team Ad Personam di Lamborghini. Gli esterni dipinti a mano di questa Revuelto “Opera Unica” vanno dal Viola Pasifae al Nero Helene, con pennellate dalle tonalità calde e fredde: un processo che ha richiesto 76 ore di sviluppo e collaudo aggiuntive, per un totale di 435 ore di lavoro. Sfruttando il colore per comporre un design asimmetrico, gli interni hanno richiesto altre 220 ore per essere completati.

“La Lounge NYC rappresenta il nostro avamposto in una delle più grandi città al mondo”, ha dichiarato Andrea Baldi, Chief Executive Officer di Automobili Lamborghini Americas. “Siamo entusiasti di poter invitare il pubblico a scoprire il mondo Lamborghini e gli esclusivi capolavori di questa mostra dedicata ai sessant’anni dell’azienda. E’ anche un’occasione speciale per esporre Lamborghini Revuelto “Opera Unica”, esempio perfetto di come il design automotive possa farsi arte e delle infinite possibilità di personalizzazione offerte da Lamborghini”.

“Lamborghini: 60 Years of Artistry in Motion” rimarrà aperta al pubblico presso la Lamborghini Lounge NYC al 533 West 26th Street, New York (NY) il 15-16 dicembre dalle 10.00 alle 15.00 EST.

foto: ufficio stampa Automobili Lamborghini

