BARI (ITALPRESS) – E’ stata presentata, nell’agorà del Dipartimento Turismo della Regione Puglia in Fiera del Levante a Bari, la 38esima edizione di “Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina”, salone internazionale e punto di riferimento per il destination wedding della Regione Puglia, in programma nel Nuovo Padiglione del quartiere fieristico dal 31 ottobre al 3 novembre.

La manifestazione accoglierà tutti i prodotti e i servizi che riguardano il variegato mondo delle nozze, 270 espositori tra atelier, sale ricevimenti, chef e pasticcerie, wedding planner, fotografi, agenzie di viaggio, fiorai, gioiellerie e attività specializzate nell’arredo e nella vendita di oggettistica, confetti e bomboniere, e tanto altro. Degna di nota sarà inoltre la presenza dei produttori di abiti da sposa, sposo, cerimonia e accessori provenienti da tutta la Puglia, terra di artigianalità sartoriale per eccellenza, ma anche da altre regioni d’Italia.

Quest’anno l’evento, sostenuto dall’assessorato al Turismo Regione Puglia e da Pugliapromozione con il patrocinio del Comune di Bari, sarà caratterizzato da due momenti internazionali dedicati all’incoming e all’outgoing, uno durante i giorni della fiera e l’altro come fuori salone una settimana dopo.

Il primo appuntamento si chiama “International Wedding Summit – Puglia Edition”, in partnership con Pugliapromozione, che porterà nel capoluogo 17 wedding planner americani che organizzano matrimoni in tutto il mondo e sono interessati al mercato pugliese, in particolar modo al suo paesaggio, al suo cibo e alle sue location.

La settimana successiva, dal 7 al 10 novembre, nella masseria Torrepietra si terrà la seconda edizione di “PugliaIn Wedding Tourism”, un brand di proprietà di Pubblivela, in collaborazione con Assowedding e in partnership con Pugliapromozione, che vedrà la partecipazione di 15 wedding planner internazionali provenienti da Italia, Usa, Emirati Arabi, Francia, Kuwait, Russia, Svizzera e Inghilterra e che si occupano di incoming e outgoing e di matrimoni LGBTQ+.

Alla conferenza stampa hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore al Turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane e il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli.

“Questa fiera – ha spiegato Lopane – ci dà la possibilità ancor di più di ragionare sul prodotto turistico legato al wedding e di confermare i dati della Puglia come wedding destination ormai da anni. E’ una delle mete preferite dalle coppie straniere per suggellare il loro momento d’amore in una location pugliese che offre enogastronomia, paesaggi, servizi di qualità e questa fiera ci dà la possibilità, così come abbiamo fatto anche con un recente tavolo di operatori del territorio, di consolidare questo prodotto, di capire quali sono i servizi di qualità su cui poter puntare, quali sono le strutture in grado di ospitare la questo tipo di di offerta e di essere sempre più presenti soprattutto nei mercati internazionali. Cosa che faremo già in una prossima iniziativa a New York, perchè è davvero rappresentativa per noi la tradizione del nostro matrimonio declinata con le nuove opportunità che vengono dal mercato internazionale. Promessi Sposi riassume un pò questo”.

“Promessi Sposi – ha aggiunto Frulli – è una fiera che di fatto esiste e deve essere sempre più internazionale. Su questo stiamo lavorando insieme agli organizzatori, ma soprattutto per renderla un evento che deve portare a 360 gradi un vantaggio e far capire qual è la qualità e la quantità di lavoro che c’è dietro il wedding, che oggi per la Puglia è sicuramente uno tra business più importanti, soprattutto per le aziende che lavorano intorno a questo tipo di settore. E noi come fiera dobbiamo non solo incentivare, ma dobbiamo assolutamente creare la connessione per farla diventare sempre più internazionale. Dunque noi saremo presenti, saremo a fianco agli organizzatori perchè per noi questo è un appuntamento strategico che valorizza non solo la nostra fiera, ma anche tutto il territorio pugliese”.

