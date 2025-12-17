ROMA (ITALPRESS) – Il direttore generale della Protezione civile algerina, colonnello Boualem Bouglaf, ha firmato mercoledì, insieme al presidente dell’Autorità nazionale italiana dei vigili del fuoco, Eros Mannino, il decreto che istituisce un gruppo di lavoro bilaterale incaricato di seguire e attuare il memorandum d’intesa concluso tra le due parti, ha riferito un comunicato dei servizi della Protezione civile. Secondo la stessa fonte, la firma rientra nell’ambito della visita ufficiale effettuata dal colonnello Bouglaf in Italia.

In tale occasione, accompagnato dal suo omologo italiano, dalla delegazione congiunta e dall’ambasciatore dell’Algeria in Italia, Mohamed Khalifi, egli si è recato presso l’Istituto superiore di lotta contro gli incendi, dove si è svolta la cerimonia di firma del decreto istitutivo del gruppo di lavoro. La visita dell’istituto è stata caratterizzata dalla presentazione di un’esposizione tecnica dettagliata sulle sue missioni, sui programmi di formazione superiore e specialistica, nonché sul suo ruolo nello sviluppo delle competenze e nel rafforzamento della ricerca nei settori della prevenzione e dell’intervento di fronte ai diversi rischi.

Il comunicato precisa che si è tenuta anche una riunione tecnica congiunta dedicata alla valutazione dei risultati della visita, conclusasi con la firma ufficiale del decreto che istituisce il gruppo di lavoro bilaterale incaricato del monitoraggio e dell’attuazione del memorandum d’intesa tra le istituzioni algerine e italiane. Il memorandum mira a rafforzare la cooperazione bilaterale e lo scambio di competenze nei vari ambiti della protezione civile, in particolare nella prevenzione dei rischi naturali e tecnologici e nella riduzione dei loro impatti, nonché nella gestione dei rischi e delle catastrofi, compresa la pianificazione preventiva e la risposta rapida. Esso prevede inoltre la formazione e l’addestramento specializzati di quadri e operatori attraverso lo scambio di programmi didattici, l’organizzazione di sessioni pratiche ed esercitazioni congiunte, oltre allo scambio di competenze tecniche e operative nei settori della lotta antincendio, del soccorso e dell’assistenza.

Il testo include anche la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo e lo scambio di studi ed expertise scientifiche nel campo della riduzione dei rischi di catastrofi. Infine, il memorandum prevede il sostegno reciproco e lo scambio di assistenza tecnica in caso di gravi catastrofi, in conformità con le capacità disponibili e le normative vigenti in entrambi i Paesi.

Secondo la stessa fonte, questa iniziativa si inserisce nel quadro del rafforzamento del partenariato strategico tra Algeria e Italia e del consolidamento della cooperazione istituzionale in materia di formazione, scambio di competenze e sviluppo della preparazione operativa per far fronte ai diversi rischi.

