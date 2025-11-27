Algeri ospita una riunione dei Paesi membri della “Capacità regionale dell’Africa del Nord”

ROMA (ITALPRESS) – L’Algeria ha ospitato, presso il Club Nazionale dell’Esercito ad Algeri, la 13^ riunione del Consiglio dei ministri della Difesa e la 14^ riunione del Comitato dei capi di Stato Maggiore dei Paesi membri della Capacità regionale dell’Africa del Nord, che comprende l’Algeria, l’Egitto, la Libia, la Mauritania e rappresentanti del Fronte Polisario, ha annunciato il ministero algerino della Difesa nazionale. L’ordine del giorno dei lavori ha riguardato la valutazione delle attività della Capacità regionale per l’anno 2025 e l’esame dei mezzi e delle strategie per lo sviluppo delle sue componenti, al fine di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri di fronte alle minacce che pesano sulla sicurezza e la stabilità della regione.

Foto: Ministero della Difesa algerino

(ITALPRESS).