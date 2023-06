TORINO (ITALPRESS) – Secondo la ricerca effettuata da J.D Power IQS (Initial Quality Study), Alfa Romeo ottiene un risultato straordinario, con un netto miglioramento rispetto al 2022, in controtendenza con il trend di settore. J.D. Power ha intervistato i clienti di nuovi veicoli a 3 mesi di distanza dal loro acquisto e ha monitorato eventuali problematiche su un campione di 100 veicoli (PP100) per valutare le performance di Alfa Romeo. Alfa Romeo sale sul gradino più alto del podio tra i marchi premium e si posiziona al 3° posto nell’industry. Rispetto al 2022, Alfa Romeo scala 24 posizioni – la miglior performance migliorativa nell’IQS di quest’anno. Inoltre, l’Alfa Romeo Stelvio ha ottenuto il punteggio più alto tra il nutrito numero di concorrenti nel segmento dei SUV compatti premium.

“Questo risultato è motivo di grande orgoglio per Alfa Romeo, naturale conseguenza dell’eccezionale lavoro svolto da tutto il team. L’estrema attenzione che poniamo alla qualità inizia nei nostri stabilimenti in Italia e rimane al fianco del nostro cliente. Questi risultati dimostrano che siamo sulla strada giusta” ha detto Jean Philippe Imparato Ceo di Alfa Romeo.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).