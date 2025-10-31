Alfa Romeo è mobility partner di C2C Festival 2025

TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo partecipa in qualità di Mobility Partner a C2C Festival 2025, una delle manifestazioni più avant-pop d’Europa, che dal 30 ottobre al 2 novembre, trasforma Torino in un laboratorio di creatività contemporanea. La collaborazione tra Alfa Romeo e C2C Festival vede da una parte un marchio ultracentenario che rappresenta il meglio del Made in Italy, dall’altra un evento il festival indoor più grande d’Italia.

E’ stato il suggestivo scenario di OGR Torino a ospitare, il 30 ottobre, C2C Festival Grand Opening presented by Alfa Romeo, la serata inaugurale che ha dato ufficialmente il via a C2C Festival.

Inoltre, durante la Contemporary Art Week, Alfa Romeo è protagonista del tessuto urbano torinese con una presenza diffusa.

Quattordici vetture brandizzate percorrono le strade della città accompagnando artisti e ospiti, mentre negli spazi simbolo di C2C Festival – il Lingotto (31 ottobre e 1° novembre) e le OGR (30 ottobre e 2 novembre) – è esposta la Tonale Milano Cortina 2026, la nuova edizione di lancio che celebra la partnership con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, di cui Alfa Romeo è Automotive Premium Partner.

Massima interpretazione della sportività contemporanea di Tonale, la nuova versione di lancio Tonale Milano Cortina 2026 si distingue per contenuti ed equipaggiamenti di vertice, con un look esterno e interno al massimo livello. Fuori spiccano gli accenti argento su minigonne e paraurti posteriore, le pinze freno Brembo con colorazione nera lucida e scritta Alfa Romeo bianca; all’interno gli esclusivi sedili in Alcantara in nero e bianco, fascia plancia rivestita in Alcantara, cuciture a contrasto bianche e ambient light con grafica specifica su plancia.

L’edizione di lancio offre al cliente la possibilità di personalizzazione con tutte le tinte di gamma, anche con tetto nero a contrasto. Con Tonale Milano Cortina 2026, Alfa Romeo rinnova il legame con la sportività contemporanea, esprimendo al meglio i valori che da sempre ne contraddistinguono la storia.

Con la partecipazione a C2C Festival, Alfa Romeo rinnova il proprio impegno nel sostenere le forme più evolute di creatività contemporanea e nel promuovere un linguaggio capace di coniugare tradizione e modernità. E’ un incontro tra due mondi che condividono lo stesso spirito di ricerca e di libertà, uniti dalla convinzione che l’innovazione nasca sempre da una profonda passione per ciò che si fa.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).