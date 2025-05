Alfa Romeo chiude il primo trimestre del 2025 in forte crescita, ecco tutti i dati

TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo chiude il primo trimestre del 2025 con risultati in forte crescita, confermando una continua espansione internazionale che oggi la vede presente in oltre 70 mercati in tutto il mondo. Le consegne a clienti finali crescono del 29% a livello globale rispetto allo stesso periodo del 2024, con performance robuste in Enlarged Europe (+43%) e Middle East and Africa (+9%).

Fondamentale per questi risultati è stato il contributo di Junior che, grazie all’offerta commerciale più completa del segmento, è disponibile in due varianti elettriche (156cv e 280cv), ibrida 145hp ed Ibrida Q4. A pochi mesi dal lancio in 38 Paesi ha raggiunto i 35.000 ordini, di cui il 18% è rappresentato dalla configurazione full electric. L’entusiasmo con cui i clienti europei hanno accolto Junior funge da traino all’intera gamma composta da Tonale, Giulia e Stelvio, che nei loro rispettivi segmenti continuano a rappresentare, a livello globale, i valori di sportività e innovazione insiti nel marchio Alfa Romeo.

Va anche sottolineata la performance dello scorso marzo, che si è chiuso come il miglior mese commerciale per Alfa Romeo dal giugno 2019 con oltre 8.700 vetture vendute globalmente, pari a un aumento del +33% rispetto a marzo 2024. Nello stesso mese, il brand ha registrato in Europa (EU 30) la quota di mercato più alta dal 2018, attestandosi allo 0,5%, in crescita di 0,15 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Il primo trimestre del 2025 è quindi molto positivo, così come il mese di marzo che si dimostra altrettanto rilevante. Un’accelerazione importante per Alfa Romeo, che guarda con fiducia ai prossimi mesi grazie a una gamma sempre più competitiva e coerente con le nuove esigenze di mercato. Come dimostra il recente debutto della Junior Ibrida Q4, a completamento dell’offerta più ampia del segmento, e della serie speciale di gamma INTENSA, che celebra l’identità e il fascino di Alfa Romeo attraverso esclusivi interventi di design.

“Il primo trimestre del 2025 si chiude con risultati commerciali molto positivi, testimonianza del grande entusiasmo e determinazione con il quale la squadra Alfa Romeo affronta la continua evoluzione del settore automobilistico – afferma Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo -. Grande merito a Junior, che è stata accolta con estremo entusiasmo e che, con 35.000 ordini dal lancio a oggi, dà il la al futuro del marchio che, con nuova Stelvio e nuova Giulia, scrive una ennesima pagina nella storia del Made in Italy. I nostri concessionari e i nostri partners svolgono un ruolo fondamentale e i risultati commerciali del Q1 sono l’occasione ideale per ringraziarli per l’impegno e la dedizione nel raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi”.

-Foto ufficio stampa Stellantis-

(ITALPRESS).