Alessandro Siani torna sul palco con il suo monologo teatrale “Fake News”

MILANO (ITALPRESS) – Alessandro Siani torna sul palco per l’estate 2026 con il suo monologo teatrale “Fake News”, scritto, diretto e interpretato dallo stesso artista. Lo spettacolo nasce dall’unione tra l’energia di Fiesta, che ha celebrato i 20 anni dello show cult degli anni 2000 e l’esperienza televisiva di OFF LINE: un nuovo spettacolo che conserva i ritmi serrati del suo show storico, ma porta in scena un linguaggio e un punto di partenza più attuali.

Il debutto dello spettacolo ha già fatto registrare numeri record, confermando “Fake AKE NEWS come uno degli eventi più attesi della stagione teatrale e di intrattenimento. Al centro dello spettacolo c’è un tema di bruciante attualità: la disinformazione. Tra social network, telegiornali e chiacchiere quotidiane, lo spettatore viene accompagnato in un viaggio che smaschera l’impossibile equilibrio tra verità e menzogna nella vita moderna.

Le fake news, ormai parte del tessuto sociale, condizionano scelte, relazioni e reazioni; Siani le osserva con ironia e intelligenza, passando dalle bugie “necessarie” della vita di tutti i giorni alle truffe online, dalle falsità nei rapporti di coppia all’illusione dell’intelligenza artificiale.

Di seguito il calendario del tour estivo di “Fake News”, prodotto e organizzato da Best Live. 20 agosto, ore 21:30 — Corigliano-Rossano, Teatro Maria De Rosis 21 agosto, ore 21:30 — Maiori, Anfiteatro Porto Turistico 22 agosto, ore 21:45 — Baia Domizia, Arena dei Pini 28 agosto, ore 21:30 — Trani, Piazzale S.Maria Colonna 30 agosto, ore 21:00 — Festival Benevento Città Spettacolo, Anfiteatro Romano

-Foto ufficio stampa-

(ITALPRESS).