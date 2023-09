NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nessuna sorpresa: è Carlos Alcaraz a chiudere il quadro dei semifinalisti degli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Nella notte italiana il numero 1 del mondo e del tabellone, campione in carica, si è imposto nettamente sul tedesco Alexander Zverev, 12esima testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-4. Lo spagnolo si giocherà l’accesso in finale contro il russo Daniil Medvedev, numero tre del tabellone.

L’altro finalista uscirà dal confronto tra lo statunitense Ben

Shelton, numero 47 del mondo, e il serbo Novak Djokovic seconda

testa di serie.

Madison Keys, invece, completa il quadro delle semifinaliste del tabellone femminile. La statunitense, diciassettesima testa di serie, ha sconfitto 6-1, 6-4 la ceca Marketa Vondrousova, numero 9 del tabellone. Ultimo ostacolo per l’accesso in finale la bielorussa Aryna Sabalenka, seconda testa di serie e da lunedì nuova numero 1 Wta. Nell’altra semifinale si troveranno di fronte Karolina Muchova e Coco Gauff.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).