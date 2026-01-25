Australian Open, Alcaraz e Zverev avanzano senza fatica ai quarti

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz accede ai quarti di finale dell’Australian Open, primo Slam stagionale in corso sul cemento del Melbourne Park. Il numero uno del mondo batte in tre set Tommy Paul con il punteggio di 7-6(6) 6-4 7-5, in due ore e 38 minuti in campo, ed eguaglia il miglior risultato in carriera ottenuto in terra Down Under. Nel corso del primo set, gioco interrotto per circa 10 minuti a causa di un malore accusato da uno spettatore durante il tie-break. Ai quarti già nel 2024 (ko con Zverev) e nel 2025 (ko con Djokovic), lo spagnolo si conferma per il terzo anno consecutivo tra i migliori otto del Major australiano. “È stato un match di alto livello, sono molto felice di averlo vinta in tre set. Lui è partito molto forte ma sono rimasto concentrato, sapevo che avrei avuto le mie chance. Lavoro da tempo sulla percentuale delle prime di servizio e sono contento di averle migliorate, a fine set guardo sempre le percentuali. Dalla fine della scorsa stagione mi sono sentito più a mio agio partendo più in alto col movimento e sembra stia funzionando”, le parole nell’intervista in campo di Alcaraz, che si giocherà un posto per la prima semifinale in carriera all’Australian Open con Alex De Minaur. Il tennista australiano, testa di serie numero 6, si è imposto sul kazako Alexander Bublik, decima forza del seeding, con il punteggio di 6-4 6-1 6-1. Ai quarti senza giocare, invece, il serbo Novak Djokovic, quarto favorito del torneo, in virtù del ritiro per un infortunio muscolare addominale del ceco Jakub Mensik (16). Il match si sarebbe dovuto giocare domani.

Ottavi di finale superati in scioltezza da Alexander Zverev: il tedesco, testa di serie numero 3, si sbarazza in tre set (6-2 6-4 6-4 lo score) dell’argentino Francisco Cerundolo, 18esima forza del seeding, ed attende Learner Tien. Il tennista statunitense, testa di serie numero 25, ha eliminato negli ottavi il russo Daniil Medvedev, 11esima forza del seeding, con il punteggio di 6-4 6-0 6-3.

