AlarmPhone ha chiesto con urgenza alle Forze Armate di Malta di soccorrere 36 migranti

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – AlarmPhone ha chiesto con urgenza alle Forze Armate di Malta di soccorrere un gruppo di 36 persone bloccate in mare a sud-est dell’isola, dopo che il motore della loro imbarcazione si è guastato ieri. Il gruppo, in fuga dalla Libia, ha riferito di non riuscire più a proseguire. Le loro coordinate li collocano a circa 110 chilometri da Malta.

Raggiungere l’imbarcazione potrebbe richiedere dalle sei alle otto ore. “Sta arrivando la notte e hanno bisogno di un soccorso immediato! Agite per una volta, @Armed_Forces_MT!”, ha scritto l’organizzazione su X, accusando le autorità maltesi di ritardare la risposta alle richieste di aiuto.

L’appello giunge mentre Malta affronta crescenti critiche per la sua gestione della migrazione nel Mediterraneo. Le organizzazioni per i diritti umani accusano il governo di esternalizzare i soccorsi alle milizie libiche, nonostante la Libia sia considerata un luogo non sicuro per i rimpatri. Negli ultimi anni i soccorsi ufficiali sono drasticamente calati.

Secondo il Malta Migration Archive, tra il 2020 e il 2024 le Forze Armate hanno salvato solo il 2-3% delle quasi 80.000 persone in difficoltà nella loro zona di ricerca e soccorso. Nello stesso periodo, i salvataggi sono diminuiti del 90%, mentre le intercettazioni da parte delle forze libiche sono aumentate del 230%.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).