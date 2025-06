Al We Make Future di Bologna si rafforza la presenza della Sardegna con 4 imprese

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Siamo molto soddisfatti della partecipazione al We Make Future di Bologna, la più importante fiera italiana di livello internazionale sull’intelligenza artificiale, la tecnologia e l’innovazione digitale, che si conferma un evento fondamentale quale strumento di connessione tra le aziende italiane del settore e il resto del mondo”. È il commento del capo di Gabinetto dell’Assessorato dell’Industria Guido Portoghese a conclusione della tre giorni che dal 4 al 6 giugno ha visto anche la Regione Sardegna e quattro startup sarde protagoniste all’evento. “Le nostre imprese – Certy, Handy, Onepix Academy e DialogSphere – hanno avuto l’opportunità di far conoscere il core business delle proprie realtà attraverso incontri B2B dedicati con investitori e aziende, mentre per la Regione è stata un’occasione per attivare canali di collaborazione con altre istituzioni, soprattutto nel campo dell’internazionalizzazione”, spiega Portoghese.

Il capo di Gabinetto, che ha accompagnato la delegazione sarda, ha anche partecipato nei giorni scorsi a un confronto tra rappresentanti delle regioni italiane incentrato sulle strategie territoriali in materia di innovazione, digitalizzazione sviluppo sostenibile, nel quale ha illustrato le iniziative messe in campo dalla Regione. Tra queste, la promozione all’estero delle aziende del settore attraverso la partecipazione a fiere internazionali, il supporto alle PMI per dotarsi di competenze specialistiche nelle strategie di internazionalizzazione e i progetti di cooperazione territoriale Interreg a cui partecipa l’assessorato dell’Industria, come Reward Europe, che riguarda le azioni per trattenere e attrarre talenti, e Lead Export, che mira ad attivare la capacità di esportazione e la competitività delle imprese. “La Regione sta inoltre portando avanti delle azioni rivolte al comparto produttivo per incentivare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione – sottolinea Portoghese – e attraverso i contratti di investimento per sostenere la competitività dei sistemi produttivi delle filiere esistenti o in via di costituzione”.

Grande soddisfazione anche da parte delle aziende sarde partecipanti, per le quali all’unanimità la fiera WMF è stata utile a rafforzare la presenza nel mercato e ha confermato l’importanza di continuare a innovare per rispondere alle esigenze dei clienti. Tra gli ospiti che hanno visitato lo spazio espositivo della Regione Sardegna anche l’ex calciatore Gianfranco Zola, che si è prestato per l’immancabile foto di rito.

