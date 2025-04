Al Vinitaly il ministro Lollobrigida presenta il nuovo spazio MASAF

ROMA (ITALPRESS) – Domani, sabato 5 aprile, dalle ore 15.00, il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, presenterà in anteprima alla stampa lo spazio espositivo del MASAF alla 57 edizione del Vinitaly ospitato da Veronafiere. Quest’anno il titolo sarà “The Reason Wine” e racconterà le ragioni del successo del vino italiano nel mondo.

Protagonisti dell’esposizione saranno le persone, l’Italia e il saper fare: le basi sulle quali si è costruito, giorno dopo giorno, la grandezza del vino italiano. Fotografie, testimonianze storiche e documenti d’epoca formeranno un vero e proprio itinerario museale che indagherà il legame tra produttori e territori e, al contempo, tra innovazione e tradizione. Con questo percorso si mostrerà il perché i nostri vini hanno saputo conquistare i più grandi mercati esteri.

Continuerà anche quest’anno la collaborazione con il Ministero della Cultura, che ha permesso l’esposizione di importanti opere d’arte. Al centro delle rappresentazioni il mito di Dioniso, come il “Bacco Bambino con corona di edera e grappolo d’uva”, scultura di scuola romana della prima metà del XVII secolo, la “Danza di vendemmiatori“, opera di Giuseppe Marchesi (detto Sansone) e antichi trattati sulla viticultura.

L’installazione è stata realizzata in collaborazione con MASAF e Mastroberardino, che ha fornito la documentazione storica, dimostrando ancora una volta come la creatività, le istituzioni, la tecnologia e la tradizione siano elementi essenziali per conservare l’identità italiana e renderla vincente e apprezzata nel mondo.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)