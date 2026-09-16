VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta regionale ha approvato un bando da 11.075.447,41 euro per la digitalizzazione del trasporto pubblico locale, con interventi dedicati alla bigliettazione unica e all’infomobilità, rivolto alle Autorità urbane e alle aziende titolari dei contratti del servizio del trasporto pubblico locale del Veneto.

“Un ulteriore, importante tassello del percorso avviato nella nostra Regione per raggiungere l’obiettivo, annunciato dal Presidente Stefani, di ‘un tap, un Veneto’: per viaggiare con un solo biglietto su autobus, treni, tram, vaporetti – spiega l’assessore alla Mobilità e Trasporti, Diego Ruzza –. Grazie alle risorse del PR Veneto FESR 2021-2027, nell’ambito dello Sviluppo Urbano Sostenibile, sosteniamo gli enti gestori dei servizi del TPL nell’adeguamento delle piattaforme digitali di bigliettazione e infomobilità. L’obiettivo è rendere i diversi sistemi interoperabili tra loro e con il circuito EMV unico regionale, attualmente in fase di realizzazione, così da superare progressivamente la frammentazione attuale e creare le condizioni tecnologiche per arrivare al biglietto unico regionale”.

“Integrare i pagamenti, semplificare l’acquisto e la validazione dei titoli di viaggio, condividere i dati sulla mobilità: sono passaggi fondamentali verso un trasporto pubblico più funzionale alle esigenze di chi lo utilizza – precisa l’assessore –. Questo bando è un ulteriore tassello del percorso già avviato dalla Regione verso un modello di trasporto pubblico sempre più integrato, digitale e accessibile a tutti”.

Il sostegno, sotto forma di contributo a fondo perduto, potrà finanziare l’acquisto di validatori, sistemi di pagamento EMV, hardware e software per la dematerializzazione dei titoli di viaggio e sistemi di infomobilità alle fermate. Le domande potranno essere presentate dal 29 settembre al 3 dicembre 2026 tramite il portale regionale Fondi.RVE.

-Foto IPA Agency-

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