Al via le Wta Finals, a Riad Paolini sogna in grande

ROMA (ITALPRESS) – Il “Master” di fine anno è sempre un traguardo ambito per ogni tennista, tanto in campo maschile, quanto in quello femminile. Per Jasmine Paolini, però, le Wta Finals del 2025, al via domani sul cemento di Riad, capitale dell’Arabia Saudita, sono una conferma. La 29enne di Castelnuovo di Garfagnana si presenta al confronto fra le migliori otto della stagione per il secondo anno consecutivo. E la fa non solo in singolare ma anche in doppio, al fianco della compagna, amica e componente del suo staff Sara Errani. Per questo, e per svariati motivi, per la numero uno azzurra è lecito sognare in grande. Oggi un “piccolo allarme” ha destato qualche preoccupazione. Paolini, al termine degli allenamenti, ha lasciato la sede delle Finals, desertando il media day per recarsi in albergo a riposare. A rassicurare tutti, però, ci ha pensato Errani: “Jasmine purtroppo non sta benissimo. E’ meglio che si riposi per oggi, per essere nelle migliori condizioni possibili domani. Oggi non stava tanto bene, però sono fiduciosa che domani sarà al massimo”.

Comincia fra meno di 24 ore infatti l’ennesimo tour de force per Paolini, che fra singolo e doppio giocherà ogni giorno a Riad. A partire da domani, quando con la “socia” Errani aprirà le danze (alle 13.30 italiane) nel primo doppio della competizione contro Muhammad-Schuurs. A ruota domenica ci sarà il debutto in singolare (alle 15 italiane) contro la numero uno del mondo, ovvero la bielorussa Aryna Sabalenka.

Il singolo, intanto, comincia domani con due match del Gruppo B, ribattezzato Serena Williams. Alle 16 il programma prevede Iga Swiatek contro Madison Keys. Seguirà la sfida tra Amanda Anisimova, alla prima partecipazione alle Finals, ed Elena Rybakina. Chiudono la giornata Veronika Kudermetova ed Elise Mertens opposte in doppio a Hsieh Su-Wei e a Jelena Ostapenko (queste due coppie completano il girone di Errani-Paolini).

Domenica spazio al Gruppo A, denominato Steffi Graf. In campo quindi prima Paolini contro Sabalenka e a ruota il derby statunitense fra Coco Gauff e Jessica Pegula. Girone di ferro dunque per Paolini, che per approdare in semifinale dovrà classificarsi ai primi due posti del raggruppamento. In pratica, in linea di massima, la numero uno azzurra deve vincere due delle tre sfide del girone contro campionesse quali Sabalenka, Gauff e Pegula. L‘obiettivo è difficile ma “sognare in grande” è lecito e non costa nulla. Se dovesse approdare fra le prime quattro del torneo Paolini sarebbe la prima azzurra della storia a riuscire nell’impresa.

