Al via le votazioni per il contest degli Anter Green Awards

ROMA (ITALPRESS) - Sessantasei scuole, 337 classi e 5.790 studenti coinvolti. Sono i numeri dell’edizione 2025 degli Anter Green Awards, il progetto di educazione alla sostenibilità promosso da Anter, l’associazione nazionale tutela energie rinnovabili con il sostegno delle aziende della rete di imprese Nwg, New World in Green. Il contest, giunto all’undicesima edizione, ha coinvolto istituti scolastici in rappresentanza di quindici regioni d’Italia . mrv/abr/