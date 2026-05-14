Palermo, nuovo poliambulatorio a Brancaccio. Schifani “Giornata importante”

PALERMO (ITALPRESS) - "Una giornata importante, il coronamento di un impegno trasversale tra società civile, Regione, volontariato e il Maria Eleonora Hospital del gruppo guidato da Ettore Sansavini. Realizzare una struttura come questo poliambulatorio è un modo per limitare le condizioni di marginalità e isolamento di chi vive nei quartieri periferici, perché la delinquenza si combatte garantendo socialità e standard migliori, anche sotto il profilo sanitario". Lo ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani, intervenendo, nel quartiere Brancaccio a Palermo, durante l'apertura del poliambulatorio di prossimità intitolato al Beato Padre Pino Puglisi e a monsignor Guido Sansavini. col3/mca2 (Fonte video: Regione Siciliana)