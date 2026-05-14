Home Video News esteri Cina, nuovo prototipo di calcolo quantistico stabilisce record mondiale
Cina, nuovo prototipo di calcolo quantistico stabilisce record mondiale
Alcuni scienziati cinesi hanno sviluppato un prototipo programmabile di calcolo quantistico chiamato "Jiuzhang 4.0", che ha stabilito un nuovo record mondiale nel campo della tecnologia dell'informazione quantistica ottica, secondo uno studio pubblicato ieri sulla rivista "Nature". (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)