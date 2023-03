LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministro delle finanze maltese Clyde Caruana ha confermato che 351 dipendenti di Air Malta hanno ricevuto la liquidazione dopo aver accettato il piano di prepensionamenti o dimissioni volontarie proposto dal governo.

Il compenso per le dimissioni volontarie varia da 40.000 a 210.000 euro, in base agli anni di servizio. I dipendenti di età pari o superiore a 50 anni che sono hanno i requisiti che soddisfano il piano di prepensionamento dovrebbero ricevere un massimo di 300.000 euro, in base alla loro retribuzione.

La compagnia aerea nazionale sta subendo un processo di ristrutturazione. Il primo ministro Robert Abela pur confermando che Malta manterrà una compagnia aerea nazionale, non ha smentito del tutto che il governo abbia in programma di liquidare Air Malta per sostituirla con una nuova compagnia aerea.

Il governo maltese è in attesa di una decisione della Commissione europea sulla proposta di salvataggio di Air Malta.

– foto ufficio stampa Air Malta –

(ITALPRESS).