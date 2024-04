NAPOLI (ITALPRESS) – Sono state consegnate oggi le aree della stazione Napoli Bayard per l’avvio dei lavori di messa in sicurezza del complesso, a seguito dei quali potranno essere realizzate le opere di recupero definitivo funzionale dell’area.

L’intervento, si legge in una nota, frutto del dialogo fra tutti gli attori coinvolti dopo la consegna al Comune dell’area compresa tra Corso Garibaldi, via Enrico Cosenz e via Samta Maria delle Grazie a Loreto, dà seguito al Protocollo d’Intesa siglato a dicembre 2023 dal Comune di Napoli, la Procura della Repubblica di Napoli, la Soprintendenza e FS Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS.

L’accordo, sottolinea la nota del Comune, ha permesso la riorganizzazione delle proprietà dell’antica stazione Bayard di Napoli e delle zone limitrofe con la massima protezione del patrimonio culturale della città. I cittadini potranno così beneficiare di nuovi spazi, conclude la nota.

