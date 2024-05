MILANO (ITALPRESS) – Tutto è pronto per il via dell’edizione 2024 de “El Porteño Golden Cup”, il torneo di Polo promosso da Dorrego, la Food&Experience Company proprietaria dei ristoranti El Porteño di Milano e Roma, di locali e cocktail bar nel capoluogo lombardo e, presto, anche in altre località italiane.

L’evento è promosso e organizzato sotto la supervisione di Sebastian Bernardez e Fabio Acampora – proprietari con Alejandro Bernardez di Dorrego – mossi dalla passione per i cavalli e dall’attaccamento alle tradizioni argentine che si riflettono in questa entusiasmante disciplina equestre, nata diversi millenni fa nelle pianure asiatiche e poi giunta prima in India, poi nel Regno Unito e infine in Sud America. Novità della El Porteño Polo Golden Cup 2024 l’importante iniziativa sociale di raccolta fondi a beneficio del Centro di Riabilitazione Equestre “Vittorio di Capua” dell’Ospedale Niguarda di Milano che sarà presente durante la quattro giorni di gare per illustrare le proprie attività inserite in percorsi riabilitativi di pazienti con problematiche inerenti all’ambito clinico della neuropsichiatria infantile.

Mai come quest’anno la “El Porteño Golden Cup”, promette grandissimo spettacolo e tanto divertimento per il pubblico che potrà partecipare con ingresso gratuito al Mimosa Polo Club, in via Arluno, 66 a Pogliano Milanese (MI) e vivere la magica atmosfera di uno spettacolo dove il vero protagonista sarà il cavallo. Sono i destrieri a rendere questo sport unico. I loro scatti, i loro sbuffi e i nitriti, le splendide livree e le corse al galoppo sull’enorme prato verde rendono suggestiva e unica una partita di Polo. Ogni gara vede il confronto di due squadre di 4 giocatori che si affrontano in sella a otto cavalli nei quattro tempi – detti chukka – di sette minuti ciascuno. Al termine di ogni periodo i cavalli sono sostituiti per preservarne la forma ed evitarne l’eccessivo affaticamento.

“La El Porteño Golden Cup 2024 – commenta Sebastian Bernardez, giocatore e organizzatore dell’evento – cresce in numero di squadre, giocatori, cavalli e, ci auguriamo crescerà anche per il pubblico che vorrà essere presente. Il Polo è una disciplina affascinante, che vogliamo promuovere e rendere accessibile agli appassionati e a chi, per la prima volta, intende conoscere questo sport così caro al mio Paese, l’Argentina, e alla nostra cultura. In questa edizione, per affermare in maniera ancora più forte il legame con il cavallo, elemento centrale del gioco, abbiamo voluto dedicare una raccolta fondi al centro di riabilitazione di ippoterapia dell’Ospedale Niguarda che mi auguro posso avere un grande successo per poter sostenere il lavoro del team medico e dei tanti volontari che, grazie e con i cavalli, operano per rendere migliore la vita dei loro pazienti”.

Sei le squadre presenti al torneo divise in due gironi (zone):El Porteño, El Rosario by Porsche Retail Italia, Mimosa Polo Club by Exotime, La Fija by Hendrick’s, Villa a Sesta by World Of Flavours, Maistà by Fernet Branca.

Ventiquattro i 24 giocatori presenti, fra i quali tre amazzoni, alcuni di fama internazionale come Joaquin Martin, Federico Tevez, i fratelli Francisco ed Edoardo Menendez e Segundo Contesse. L’handicap delle squadre, determinato dalla somma dei singoli handicap dei cavalieri e delle amazzoni è minimo 8 e massimo 10. Da giovedì 30 maggio a sabato 1° giugno le formazioni si affronteranno con la formula del girone all’italiana – con una partita alla mattina (ore 10) e due pomeridiane (dalle 16) – per determinare il ranking di accesso alle gare finali di domenica 2 giugno che si svolgeranno con il seguente programma: Ore 10 Finale 5°/6° posto, Ore 11 Finale 3°/4° posto, Ore 12 Finale 1°/2° posto. L’ingresso per il pubblico è gratuito per tutte e quattro le giornate di gara.

foto: Ufficio Stampa El Porteño Polo Golden Cup

