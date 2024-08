TORINO (ITALPRESS) – Suzuki è sempre vicina al cliente e, seguendo da sempre questa filosofia, è alla ricerca di soluzioni facili, accessibili e flessibili per offrire la massima convenienza e serenità al momento dell’acquisto di una moto o di uno scooter Suzuki. Con questo focus, insieme ad AGOS, Suzuki presenta nuovi piani finanziari studiati appositamente per offrire soluzioni di pagamento ancora più flessibili. Inoltre, garantisce la serenità di poter partire per le vacanze sapendo che la prima rata della moto Suzuki appena acquistata scadrà dopo tre mesi dall’acquisto. Suzuki lancia la campagna “Summer of Ride” dedicata alla sua Sport Enduro Tourer V-Strom 800SE, una moto capace di assecondare l’utilizzo cittadino ma anche di portarvi in capo al mondo con il suo mix di performance, comfort e maneggevolezza. Con la “Summer of Ride”, tutti i clienti Suzuki che sottoscriveranno un contratto per una V-Strom 800SE dal 5 agosto 2024 con immatricolazione entro il 30 settembre 2024 riceveranno in omaggio il cavalletto centrale e il parabrezza maggiorato, due accessori originali Suzuki che renderanno il viaggio ancora più comodo.

Il cavalletto centrale permette di parcheggiare la moto con maggiore stabilità, consentendo di caricare i bagagli con più facilità. Il parabrezza maggiorato garantisce una protezione ancora maggiore dal vento, essendo più alto di 38 mm rispetto a quello standard e donando quindi un maggiore comfort di guida.

Il vantaggio di acquisto per il cliente che usufruisce della “Summer of Ride” è più di 400€, per avere una V-STROM 800SE pronta ad affrontare il viaggio estivo, il weekend fuori porta o il commuting cittadino.

La Suzuki V-STROM 800SE è una moto ideale sia per brevi gite quanto per impegnativi percorsi tra autostrade e strade statali potendo contare su una piattaforma tecnica di eccezionale livello e capace di regalare un grande piacere di guida in ogni condizione.

La Sport Enduro Tourer della Casa di Hamamatsu è basata sul motore bicilindrico parallelo da 776 cc da 84,3 cv a 8.500 giri/min con una generosa coppia massima di 78 Nm a 6.800 giri/min espressa con una curva d’erogazione dall’andamento molto favorevole fin dai regimi più bassi, grazie anche alla fasatura a 270°; il comfort di guida è esaltato dall’assenza di vibrazioni, grazie all’innovativo sistema brevettato Suzuki Cross Balancer che le riduce drasticamente, e dalla frizione con sistema Suzuki Clutch Assist System (SCAS) che aiuta a ridurre l’affaticamento durante i viaggi o in città, mentre il cambio è fornito di sistema “Cambiarapido” (quick shift bidirezionale).

La gestione elettronica delle performance è affidata al raffinato Suzuki Intelligent Ride System e al Suzuki Drive Mode Selector con tre mappe, per il massimo del controllo sulla potenza del motore.

Il Suzuki Traction Control System (disattivabile) di cui è dotata la V-STROM 800SE è regolabile su tre livelli, ed è anche possibile selezionare – tra le due disponibili – la modalità ABS preferita: più marcata o più smussata nel suo intervento. A completare la dotazione elettronica troviamo di serie i dispositivi Suzuki Easy Start System e Low RPM Assist per partire da fermi con la massima semplicità e sicurezza. La ciclistica è pronta a portarvi ovunque, dal lungo viaggio fino al semplice utilizzo quotidiano in città, grazie a un telaio in tubi d’acciaio con forcellone in alluminio, dove posizione di guida e geometria sono dedicate alla guida stradale per offrire massima stabilità, comodità e controllo grazie anche all’altezza della sella a 825 mm da terra. Il comfort e l’eccezionale qualità della guida sono garantiti da una forcella regolabile Hitachi Astemo (SHOWA) SFF-BP, dai cerchi in lega di alluminio a 7 razze e da pneumatici Dunlop progettati esclusivamente per la V-Strom 800SE, con un cerchio anteriore da 19 pollici e uno posteriore da 17.

Completano la dotazione i fari a LED, il protettivo parabrezza regolabile su tre posizioni e la porta USB, mentre le funzioni elettroniche e le informazioni di guida vengono gestite attraverso il display multifunzione TFT LCD a colori da 5 pollici.

