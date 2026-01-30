ROMA (ITALPRESS) – “Grazie alla stretta collaborazione tra la Regione Lazio, l’Ater Roma ed il Municipio XII, sono ufficialmente patiti i lavori di riqualificazione degli impianti di riscaldamento degli immobili Ater in via Donna Olimpia. Un intervento necessario per garantire il decoro e la corretta abitabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al quale si stanno affiancando ulteriori iniziative volte al ripristino ed alla rifunzionalizzazione di ulteriori spazi di proprietà dell’Ater. L’impegno del governo regionale del Lazio è quello non solo di garantire il recupero del patrimonio abitativo, ma di renderlo parte integrante di una nuova visione di socialità che deve nascere intorno ai quartieri Ater, spesso ghettizzati e relegati a centri di fenomeni malavitosi. Per tale ragione continueremo ad affiancare alla programmazione di interventi di riqualificazione azioni volte a garantire il ripristino del pieno decoro degli spazi circostanti ed al potenziamento dei presidi di legalità. Ringrazio il presidente del XII municipio Elio Tomasetti, il Commissario Ater Roma Orazio Campo per l’ottima collaborazione messa in campo per la realizzazione di tale intervento e la Scuola Popolare di Musica di Donna Olimpia 30 per il loro impegno anche nel sociale”. Lo dichiara l’assessore alle Politiche Abitative e Case Popolari della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

– foto ufficio stampa Regione Lazio –

(ITALPRESS).