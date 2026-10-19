Al via in tutta Italia la Giornata del Paesaggio Vitivinicolo

ROMA (ITALPRESS) – Dodici regioni coinvolte e oltre trenta iniziative in aziende e cantine di tutto il territorio nazionale daranno vita a partire da domani 20 ottobre alla prima Giornata del Paesaggio Vitivinicolo Italiano, ideata e promossa dall’Associazione Internazionale Iter Vitis – Iter Vitis Italia sul tema “Paesaggi di vite. Paesaggi di vita”.

La scelta della data è legata all’anniversario della firma della Convenzione Europea del Paesaggio, dal 20 al 25 ottobre, il programma attraverserà l’Italia con un ricco calendario di convegni scientifici, incontri pubblici, visite guidate, itinerari culturali, esperienze enoturistiche, mostre e installazioni d’arte contemporanea, attività educative, laboratori ed esperienze di inclusione sociale. Una pluralità di linguaggi e prospettive per raccontare il paesaggio vitivinicolo come patrimonio culturale, ambientale, produttivo e identitario, espressione della storia, del lavoro, dei saperi e della vita delle comunità.

A dare vita al programma, una rete articolata di aziende vitivinicole, istituzioni pubbliche, università, centri di ricerca, musei, fondazioni, associazioni culturali, organismi di sviluppo territoriale, scuole e realtà del Terzo settore, insieme a professionisti della cultura, dell’arte, dell’agricoltura e del turismo. Dai terrazzamenti della viticoltura eroica di Pantelleria ai vigneti vulcanici dell’Etna, dai musei e dalle cantine d’autore ai borghi storici, dai paesaggi rurali alle esperienze di innovazione sociale, la prima Giornata del Paesaggio Vitivinicolo restituisce la straordinaria diversità dei territori italiani della vite.

Il progetto lanciato da Iter Vitis, itinerario culturale riconosciuto dal Consiglio d’Europa che coinvolge 24 Paesi dell’area del Mediterraneo e non solo, vuole ribadire un messaggio chiaro: il paesaggio vitivinicolo è un custode del territorio. Dove la vite viene coltivata il paesaggio rimane vivo, curato e più resiliente agli effetti dei cambiamenti climatici.

Per la Presidente di Iter Vitis Susanna Gristina “la Giornata del Paesaggio Vitivinicolo Italiano nasce dalla convinzione che il patrimonio della vite e del vino rappresenti molto più di una produzione agricola di eccellenza: è cultura, identità, paesaggio, biodiversità, conoscenza e presidio del territorio”.

L’obiettivo dell’Associazione Internazionale che in Italia cura l’Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa “Iter Vitis”, è costruire una rete nazionale stabile che renda protagonisti i territori del vino attraverso iniziative come appunto quella della Giornata del paesaggio vitivinicolo. La cerimonia di apertura, con la presentazione del programma e delle iniziative in calendario, si svolgerà domani pomeriggio a Sambuca di Sicilia (Agrigento) nello storico Palazzo Panitteri, sede di Iter Vitis. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il progetto volume La Banca del Vino delle DOC di Sicilia e approfondire il legame tra vino, paesaggio e territorio.

– Foto ufficio stampa Iter Vitis –

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