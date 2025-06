BAVENO (ITALPRESS) – Al via al Grand Hotel Dino di Baveno, sul Lago Maggiore, l’edizione 2025 del Retail Summit, evento di riferimento per il mondo del commercio organizzato da Confimprese, Jakala e The Innovation Group. Il titolo scelto, “Next Generation Retail: luoghi, tecnologie e consumatori del futuro”, è filo conduttore dei dibattiti nelle due giornate che vedono di fronte i principali Ceo, manager e decision-maker del settore per affrontare le trasformazioni in corso nel retail, tra nuove esigenze dei consumatori, impatti macroeconomici e rivoluzioni tecnologiche.

Al centro del dibattito della prima giornata l’intelligenza artificiale, la sua adozione su larga scala e il nuovo equilibrio che i retailer sono chiamati a trovare tra efficienza operativa e coinvolgimento del cliente.

“L’AI, oggi, non è più sperimentazione: è un’infrastruttura strategica che consente di essere più reattivi, più pertinenti e più vicini al cliente. E’ proprio su questa intelligenza aumentata che si giocherà la competitività dei prossimi anni”, ha dichiarato Marco Di Dio Roccazzella, Managing Director and Global Retail & Consumer Leader JAKALA.

La giornata si è aperta con il saluto istituzionale di Mario Resca (presidente Confimprese) ed Emilio Mango (TIG), seguiti dal keynote di apertura di Hajir Hajji, Ceo della catena discount Action, che ha portato l’esperienza di un modello di business snello, scalabile e focalizzato sul valore al consumatore.

“Se l’intelligenza artificiale è imprescindibile anche nel retail – fa sapere Mario Resca, Presidente Confimprese -, non vanno dimenticati nè le risorse umane all’interno dei punti vendita, che vanno formate e sostenute con politiche di incentivazione, nè l’interesse crescente per l’internazionalizzazione, punto d’arrivo per le aziende che, dopo avere consolidato le reti distributive in Italia, guardano all’estero per esportare il made in Italy a cui tutto il mondo aspira”.

Nel pomeriggio, il panel “Next Gen Retail: evoluzione dei luoghi di vendita” ha visto confrontarsi rappresentanti di aziende che hanno sottolineato come la trasformazione degli spazi – tra fisico e digitale – richieda nuovi modelli di servizio, maggiore accessibilità e un uso intelligente della tecnologia.

Nei dialoghi successivi, condotti da Francesco Pagano (Senior Partner JAKALA), è emersa con forza la necessità di una leadership capace di governare il cambiamento. Dalla sessione “AI e Multicanalità” con GotU, fino ai focus su modelli di business e nuove competenze organizzative, il filo conduttore è stato chiaro: i dati – e la capacità di attivarli – rappresentano il vero asset competitivo.

Nel suo intervento, Giovanna Sclafani, Head of Luxury Italy di Meta, ha posto l’accento su come le tecnologie immersive e la connessione tra piattaforme stiano cambiando l’esperienza del brand, portando a nuove frontiere della relazione digitale.

La giornata ha visto inoltre i contributi di Carlo Alberto Carnevale Maffè (SDA Bocconi), Claudio Cerasa (Il Foglio), e lo Start Up Corner dedicato a nuove soluzioni data-driven per il retail.

Ha chiuso i lavori, con un videomessaggio, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

Il Summit proseguirà domani, 19 giugno, con una giornata dedicata al futuro dei consumi, all’impatto dell’urbanistica sulla distribuzione e alle strategie omnicanale per costruire modelli di retail sostenibili, resilienti e capaci di generare valore condiviso.

